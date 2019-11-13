5 تنسيقات مبتكرة للجينز الضّيّق من وحي أشهر نجمات هوليوود

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدّ بنطلون الجينز الضّيّق من القطع الأساسيّة في خزانة الملابس، وباعتباره قطعة أساسيّة كاجوال، غالبًا ما يتمّ ارتداؤه مع القطع نفسها من القمصان والكنزات والأحذية الرّياضيّة وبوت الكاحل، ولتفادي السّقوط في فخّ الإطلالات المملّة.

هنا جمعنا لك إطلالات مبتكرة بالجينز الضّيّق من وحي أشهر نجمات هوليوود: كريهانا، وهايلي بيير، وجينيفر لوبيز، وجورجيا فاولر، اكتشفيها معنا:

ارتداء فستان فوق بنطلون الجينز

ارتداء فستان فوق بنطلون الجينز الضّيّق سيمنحكِ إطلالة مبتكرة، وإطلالة ريهانا بهذا المزيج من أكثر الإطلالات المثاليّة التي رصدناها هذه السّنة، حيث نسّقت النجمة بنطلون الجينز الضّيّق مع فستان شفّاف من قماش التول باللون الليلكيّ، ارتدت تحته "تيشرت" أبيضَ، وأنهتْ إطلالتها بكعب شفّاف أنيق.

ارتداء زي كامل من الدنيم المغسول من الرّأس إلى أخمص القدمين

قد تكون فكرة ارتداء زيّ كامل من الدنيم غير مبتكرة، لكنّ السّرّ الذي يجعلها إطلالة مميّزة يتمثّل في طبيعة قطع الدنيم التي تختارينها، يمكنكِ اللّجوء إلى إطلالة النجمة جينيفر لوبيز، والتي نجحت في ابتكار إطلالة مثالية بقماش الدنيم، حيث اختارت سترة الجينز و بنطلون الجينز الضّيّق بقماش الدنيم المغسول، والنتيجة هي إطلالة مبتكرة ببنطلون الجينز الضّيّق، كما أنهت إطلالتها بزوج من الكعب المدبّب لتبدو أكثر أناقة.

دس الجينز الضيق داخل بوت الكاحل

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هذا المزيج الذي يجمع الجينز الضّيّق ببوت الكاحل هو من التنسيقات الرّائجة حاليًا، وتُعدّ العارضة هايلي بيبر من أوّل المؤثّرات التي احتضنت هذا التنسيق، حيث قامت بدسّ بنطالها الضّيّق دخل زوج من البوت المترهّل، وأنهتْ إطلالتها بتوب السباغيتي و سترة بلايزر ضخمة.

دمج أسلوبين مختلفين في زيّ واحد

ما زالت إطلالات الأميرة ديانا الشّهيرة في فترة الثمانينات من القرن الماضي مصدر إلهام صُنّاع الموضة والمؤثّرات، وقد قامت هايلي بيبر بتقليد إحدى إطلالاتها ببنطلون الدنيم الضّيّق، مرتدية سترة بلايزر وبلوزة مدورة، وبنلطون دنيم ضيق مع زوج من الصّنادل المسطّحة.

اختيار بنطلون جينز ضيّق بنهايات طويلة

الجينز الطويل (على عكس الجينز القصير) هو من الصّيحات الرّائجة الآن، وعلى الرّغم من أنّه تفصيل بسيط، إلا أنّه يجعل إطلالتكِ بالجينز الضيّق مبتكرة، مثل هذه الإطلالة للنجمة جورجيا فاولر، والذي نسّقته مع زوج من كعب السلينغباك الأنيق.