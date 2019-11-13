نيكول سابا تتجه للمهرجانات وتتعاون مع “فيجو الدخلاوي” في أغنية جديدة

أعلنت الفنانة نيكول سابا، تغيير ستايل غنائها، وذلك أثناء حفلها الأخير في مسرح نادي الزهور المتواجد بمدينة نصر، وشاركها الحفل الفنان هيثم شاكر.

وقالت الفنانة نيكول خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، عند السؤال عن غنائها للمهرجانات: “فيه أسرار عمالة تطلع”.

كما صرح المغني الشعبي فيجو الدخلاوي الذي ستتعاون معه نيكول سابا، أنه سيساعدها في تغيير ستايل غنائها والتوجه نحو غناء المهرجانات.

من ناحية أخرى، تستعد نيكول سابا، لطرح أحدث أغانيها، بالتعاون مع أمير طعيمة، والملحن محمد يحيى، إذ يتوقع القريبون منها بأنها ستكون نقلة قوية في مشوارها الفني.

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