مايا دياب بطلة مسرحية حسن الرداد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُشارك الفنانة اللبنانية مايا دياب في بطولة أول عمل مسرحي للفنان حسن الرداد بحسب تصريحه في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكداً أن العمل الذي يحمل عنوان “لوكاندة الأوباش" سيُعرَض ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً. وقال أنهم يضعون اللمسات النهائية على المسرحية التي تجمع "دياب" مع شيماء سيف وحمدي المرغني. علماً أنها من تأليف محمد عز وإخراج أشرف زكي.

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