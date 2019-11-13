شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يطرح ألبومه الجديد بداية العام المقبل بثلاث لهجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب اللبناني عاصي الحلاني، من تسجيل أغنيات ومكساج والماسترالخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020 ، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

ويتعاون عاصي في ألبومه الجديد مع عدد كبيرمن الشعراء والموزعين، ومن الشعراء سليمان دميان، وطارق مجدلاني، ونزار فرنسيس، وغانم جاد شعلان، وطوني سابا، ومعظم الأغاني من ألحانه.

من ناحية أخرى أحيا عاصي الحلاني الجمعة الماضي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بالمسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية وسط تفاعل كبيرمن جمهوره الذى رفع شعار كامل العدد وقدم الحلانى عددا من أغانيه الشهيرة بدأها بأغنية لمصر وهى "أرض الخير" وأغنية "أنا مارق مريت" وشاركه نجله الوليد بالغناء معه على المسرح.

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يذكرأن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصروالوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتورهشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.