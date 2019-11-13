شكرا لقرائتكم خبر عن "نسيتنى خلاص".. كليب جديد لـ مصطفى قمر بعد الاطمئنان على "ضحكت ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح أغنيتين جديدتين، تم تصويرهما على طريقة الفيديو كليب، هذين الأغنيتين ضمن أغانى ألبومه الجديد، الأولى بعنوان "ضحكت ليا"، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، ومن توزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

الأغنية الثانية بعنوان "نسيتنى خلاص"، وهى من كلمات محمد الجزار، وألحان جوليو، وتوزيع طارق حسيب، ومن المقرر أن يتم طرحها فى موسم الشتاء المقبل، لتناسبها معه.

يذكر أن مصطفى قمر تلقى مؤخرا العديد من الإشادات الإيجابية بعدما طرح ألبومه الغنائى الجديد، والذى يحمل اسم "ضحكت ليا"، حيث لقى استحسان عدد كبير من متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربى داخل مصر.

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ومن أغانى الألبوم "س م الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

كما يتضمن الألبوم أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نفس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، "عارف" كلمات عصام حسنى، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوى" كلمات محمد عاطف، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.