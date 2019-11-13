تراند اليوم : على"mbc".. أول رد من فنانة شهيرة على منتقدي مشهد التعري تمامًا...

حالة من الغضب والهجوم على الفنانة فرح الفاسي بسبب مشهدها الجرئ والذي تعرت فيه تمامًا، خلال فيلم "القلب الغارق"، وهو ما دفعها للرد على منتقدي دورها المثير للجدل في الفيلم.وأوضحت الممثلة المذكورة ردا على سؤال لأحد متابعيها حول إن كانت ترتدي فستانا خلال اللقطة المثيرة للجدل "طبعا كنت لابسة كسوة من تحت بحال لي كيخرجو بيها بزاف".

وكان جمهور فرح الفاسي قد عبر عن غضبه الشديد من ظهورها الغير "المحتشم" في الفيلم، خصوصا في ظل عدم اعتياده(الجمهور) على مثل هذه اللقطات "الجريئة" من طرف "فرح".

للإشارة، ففيلم "القلب الغارق" تم بثه يوم الخميس 24 من شهر أكتوبر الماضي، على قناة "MBC5".



