تراند اليوم : كشف تفاصيل جديدة عن آخر استغاثة قام بها هيثم أحمد زكي قبل وفاته...

روى أيمن أحمد - الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - كواليس جديدة للوفاة.

وقال "أيمن" في تصريحات لبرنامج "ET" : "كنت معتادًا على المبيت مع هيثم ولكن في يوم وفاته بالذات حدث لي ظرف اضطرني إلى العودة لمنزلي ويوم الوفاة اتصل بي هيثم مرتين لكن لم أرد بسبب حالة وفاة كانت عندي".

وأضاف: "عرفت بعد ذلك أنه اتصل بخطيبته إنجي 4 مرات قبل وفاته وقال لها (خلي أيمن يلحقني)".

و كشف الماكيير الخاص بالفنان هيثم أحمد زكي، تفاصيل مثيرة لأخر أيام الفنان قبل وفاته المفاجئة.

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وقال محمود معوض، أن الفنان رفض الزواج من خطيبته خبيرة الطاقة إنجي سلامة والذي كان من المقرر إقامته في شهر يوليو الماضي بسبب شعوره بقرب نهايته وظل يردّد بشدة أنه سيتوفّى قريبًا.

وأضاف خلال برنامج تليفزيوني، أن الفنان أخبره أنه لن يتزوج إنجي قريبًا لأنه يشعر بأنه سيموت ويخشى أن يتركها وحيدة تعاني ما عاناه من وحدة وغربة.



وفي مفاجأة أخري، كشف الماكيير أن زكي حلق شعره تمامًا مخالفًا بذلك تعاليم الشخصية الجديدة المتفق عليها ضمن مسلسله الجديد، وعندما سألته عن سبب ذلك، قال "أريد أن أقابل ربنا عز وجل نظيفًا" على حد قوله.

