بالفيديو.. الفنان “بالخير” يخرج عن صمته ويكشف أسباب عزوفه عن الزواج .. ويوضح أنواع الزواج والنوع...

كشف الفنان الإماراتي “عبدالله بالخير”، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي جعلته عازفًا عن الزواج حتى الآن، موضحًا أنواع الزواج الأربع، والنوع الذي يبحث عنه. وخلال مداخلة عبر برنامج “معالي المواطن”، للإعلامي “علي العلياني” المُذاع عبر فضائية mbc، بمناسبة #يوم_العزاب_العالمي، أوضح “بالخير” أن الإنسان مبرمج ودورة الحياة عند الناس تبدأ بأنه يولد ويدرس ثم يعمل ويتزوج ثم ينجب أطفال ويمرض ويموت، مستطردًا “لذا يجب أن تكون متميز ومختلف وتبحث عن الحب وهذه مشكلة كبيرة، أحيانًا تشعر أن الناس تزوجوا لضغوط الوالدين، أو المجتمع أو الظروف، كل هذه المواصفات بعد فترة تؤدي للانفصال، وعندي أصدقاء كثير يعانون من تلك المشاكل”.

أنواع الزواج الأربع

وحول أنواع الزواج الأربع، أشار “بالخير” إلى أن عالم النفس “ماسلو” حدد أربعة أنواع للزواج، أولها (الزواج الممتلئ)؛ وهذا النوع من الزواج متكامل في كل شيء، سعادة وانسجام تام ومتوافر فيه كل الوسائل، والحب متبادل، وينتج عنه ثمرات جميلة كالأطفال والأستمرارية والتطور. وعن النوع الثاني؛ أضاف “بالخير”: “هو (الزواج السعيد) وهو كل زواج يكاد يكون عادي، لكن ما فيه متعة ولا امتلاء، ولكن الزوجان يعيشان مع بعضهما البعض في سعادة، وهذا حدث مع فنانين كثر منهم “وردة” والملحن “بليغ حمدي”.

الزواج الثالث هو النوع (المحايد)

وتابع “بالخير” أن الزواج الثالث هو النوع (المحايد) يعني الأهل زوجوه ويقولون له في المستقبل تحبها، أما الرابع وهو (الزواج التعيس) وهو من ظروفه حكمت عليه بالزواج. واختتم الفنان الإماراتي “عبدالله بالخير” مداخلته بقوله: “وأنا أنشد النوع الأول وهو (الزواج الممتلئ) فأنا أريد إنسانة تحبني وتعشقني، لا تعشق فنك ولا تجارتك ولا رياضتك ولا شهرتك، وتعيش معها في وئام واستمرارية، ولا زال البحث جاري عن مثل هذا النوع”.