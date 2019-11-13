ملكة كامبل تكشف عن أحدث عملية تجميل أجرتها: “سويتها غصب عني مو على كيفي”

نشرت الميكب أرتيست السعودية ملكة كابلي مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات كشفت فيه عن أحدث الإجرارات الطبية التجميلية التي خضعت لها حيث قامت بتجميل الحاجبين موضحة أنها غير راضية عن شكلهم.

كما تحدثت ملكة كابلي عن حقن شفاها بمادة الفيلر التجميلية لنفخ الشفاه مؤكدة أنها مضطرة للحقن باستمرار لأن شكل شفاهها الحقيقي غير مرتب وتحتوي على عيوب نتيجة حقن خاطىء من قبل.