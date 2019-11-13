جون ليجند.. الرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة

متابعة بتجــــــــــــرد: منحت مجلة “بيبول” العالمية، الفنان الشهير جون ليجند لقب “الرجل الأكثر إثارة وجاذبية على قيد الحياة” في عددها شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وعلّق جون ليجند على اختيار إدارة “بيبول” له كأثر الرجال إثارة في العالم من خلال حسابه على موقع “تويتر”، حيث نشر صورة غلاف المجلة، وكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “واو. شكرا”.
وجون ليجند (ولد باسم جون ستيفنز في 28 كانون الأوّل/ديسمبر 1978، في سبرينغفيلد بولاية أوهايو) هو مغني آر إن بي وشاعر غنائي وعازف بيانو أمريكي حائز على جوائز غرامي.
بدأ الغناء عام 2000، وصدر ألبومه الأول Get Lifted في نهاية عام 2004، وتم بمساعدة المنتج الموسيقي كانييه ويست ومغني الراب سنوب دوغ، وأصدر العديد من الأغنيات منها Used To Love U وOrdinary People وSelfish.
وساهم جون ليجند في عدة أغنيات مع مغنين آخرين عن طريق العزف على البيانو أو الغناء، مثل أغنية Everything is Everything للورين هيل، وEncore للمغني جاي زي، وYou Don’t Know My Name لأليشيا كيز، وHigh Road لفورت مينور.
تجدر الإشارة إلى أن جون ليجند حصل على جائزة الغرامي ثلاث مرات.
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