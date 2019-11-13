إحساس غريب ينتاب أصالة في حفلها بختام "الموسيقى العربية"

أعربت المطربة السورية أصالة، عن سعادتها لإحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وقالت "أصالة"، إنها مرعوبة كأنها أول مرة تغني في حياتها، مضيفة: "أنا خائقة بأن تقل نظر محبتكم فأنا مرتبكة وساعدوني بأن نكون جميعا مبسوطين وأنا في حاجة لأن أكون سعيدة".

وافتتحت أصالة الحفل بأغنية "صندوق صغير"، وسط حالة تصفيق حادة وصيحات من قبل جمهورها، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وبعدها غنت "بعدك عني، ومبقاش سر".

وبدأ مساء اليوم فعاليات حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور مجدي صابر، ومدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية جيهان مرسي، وقدمت حفل الختام الإعلامية جاسمين طه زكي، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثامن والعشرين.

اقرا ايضاً:

عبقرية موسيقار مفاجأة خلال موسم الرياض في "ليلة سهم" على مسرح محمد عبده

Advertisements

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربًا ومطربة وعازفًا في 37 حفلاً موسيقيًا وغنائيًا بمشاركة 22 فرقة موسيقية، وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، وتشارك 7 دول عربية في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

قد يهمك ايضاً:

محمد رمضان يزور ابنة المطربة أصالة في عيادتها

عبدالمجيد عبدالله يُبكي أصالة في حفل ليلة سهم