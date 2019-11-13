شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلى من الأحلام" أغنية جديدة لـ جنات بتوقيع أسامة سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة جنات في ألبومها الجديد، والمتوقع طرحه في يناير المقبل، مع الملحن والموزع الموسيقى أسامة سامى فى أغنية واحدة تحمل اسم "أحلى من الأحلام" من كلمات عبد الحميد الحباك، وأكد سامى فى تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه يقدم الأغنية لجنات ويضعها من خلاله فى قالب رومانسى جديد يتمنى أن تلقى إعجاب جمهورها.



جنات وأسامة سامي وعبد الحميد الحباك

آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتي قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.



جنات وأسامة سامي وعبد الحميد الحباك

يذكر أن الموزع الموسيقى أسامة سامي قدّم العديد من الأغاني الناجحة لنجوم الغناء نوال الزغبي، وسميرة سعيد، وماجد المهندس، ومي كساب، ومحمد رمضان، ومصطفى حجاج، وأحمد بتشان، ورنا سماحة، ولؤى، منهم شيماء الشايب، وكارمن سليمان.