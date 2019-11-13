- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن "أحلى من الأحلام" أغنية جديدة لـ جنات بتوقيع أسامة سامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة جنات في ألبومها الجديد، والمتوقع طرحه في يناير المقبل، مع الملحن والموزع الموسيقى أسامة سامى فى أغنية واحدة تحمل اسم "أحلى من الأحلام" من كلمات عبد الحميد الحباك، وأكد سامى فى تصريحه لـ"الخليج 365"، أنه يقدم الأغنية لجنات ويضعها من خلاله فى قالب رومانسى جديد يتمنى أن تلقى إعجاب جمهورها.
جنات وأسامة سامي وعبد الحميد الحباك
آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى"، والتي قدمتها كتتر لمسلسل "كارمن"، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.
جنات وأسامة سامي وعبد الحميد الحباك
يذكر أن الموزع الموسيقى أسامة سامي قدّم العديد من الأغاني الناجحة لنجوم الغناء نوال الزغبي، وسميرة سعيد، وماجد المهندس، ومي كساب، ومحمد رمضان، ومصطفى حجاج، وأحمد بتشان، ورنا سماحة، ولؤى، منهم شيماء الشايب، وكارمن سليمان.
كانت هذه تفاصيل خبر "أحلى من الأحلام" أغنية جديدة لـ جنات بتوقيع أسامة سامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.