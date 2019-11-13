أديبك.. انطلاقة عملاقة نحو المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2019" برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وتستمر حتى 14 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة أكثر من 2200 جهة عارضة.

وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ أديبك، الذي استطاع ترسيخ مكانته بوصفه الحدث الأكثر نفوذا وتأثيرا في قطاع النفط والغاز في العالم لمساهمته في رسم ملامح مستقبل القطاع وتوفير منصة عالمية للتعرف على أفضل الممارسات والابتكار في القطاع.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث على مدار أيامه الأربعة أكثر من 150 من الحضور والزوار من 167 دولة، بينهم صانعو قرار وقادة فكر كبار.

واستطاع "أديبك" بفضل التطور المستمر ضمان نجاحه المتواصل منذ انطلاقه لأول مرة في عام 1984.. وتشهد دورة العام الحالي إعادة هيكلة كاملة لبرنامج المؤتمرات الاستراتيجية المرموق للتركيز على مفهوم "النفط والغاز 4" في إشارة إلى "العصر الصناعي الرابع".