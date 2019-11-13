معرض "دبي الدولي للسيارات" يبهر الزوار بأحدث التقنيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، اليوم الثلاثاء، الدورة الخامسة عشرة من معرض دبي الدولي للسيارات، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي لمدة خمسة أيام.

ويمثل المعرض منصة مهمة للتعرف على مستقبل صناعة السيارات وأحدث التقنيات والتجهيزات الذكية لكبرى شركات السيارات على مستوى العالم.



ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 90 شركة وعلامة تجارية عالمية، تعرض أحدث سياراتها، وما تتضمنه من تقنيات مبتكرة ومجهزة بأحدث التكنولوجيات الذكية وذاتية القيادة والكهربائية.



ويقدم المعرض هذا العام لزواره من عشاق السيارات تجارب فريدة من نوعها تناسب جميع الأعمار، وذلك عبر مجموعة من الفعاليات المفعمة بالحيوية طوال أيام المعرض.



وتعد نسخة هذا العام من "دبي الدولي للسيارات" حدثاً مناسباً للعائلات، حيث تقدم العديد من ألعاب الفيديو المبهرة، وعروض الموسيقى الحية، وسيتمكن رواد المعرض من الاستمتاع بمختلف الأنشطة، والاطلاع عن قرب على السيارات الكلاسيكية، وخوض تجارب القيادة بتقنية الواقع الافتراضي والمعزز.