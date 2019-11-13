كرم تؤكد أن ابنها يخشى مشاهدتها في "نقطة رجوع"

قالت الفنانة المصرية هيدي كرم إنها احتفلت بعيد الهلع أو "الهالوين" مع ابنها الوحيد، مشيرة إلى أنه أحضر لها ألوان المياه لكي تقوم برسم الأشكال.

وأوضحت هيدي في لقاء صحافي : "عندما أحضر الألوان كنت لا أعلم ماذا أفعل، فلجأت إلى يوتيوب لمطالعة فيديو يعلمني كيفية الرسم بتلك الألوان، ورسمت بالفعل كما طلب مني وكان سعيدًا للغاية".

وكشفت كرم عن رأي نجلها فيها كمذيعة، قائلة: "هو يحبني كممثلة ومذيعة، توجد العديد من الأفلام والمسلسلات التي يشاهدها لي، ويوجد فيلم يخاف منه للغاية، وهو نقطة رجوع مع شريف منير ونور، لأنني عندما صورته كان صغيرًا حينها".

وعن جديدها الفني، قالت الفنانة المصرية إنها تستعد لمسلسل جديد خلال شهر رمضان المقبل، موضحة أنها لن تستطيع الإفصاح عن أي تفاصيل؛ لأنها لم تبدأ التحضير له بعد.

وكانت الفنانة المصرية هيدي كرم كشفت في وقت سابق عن أسباب إقدامها على خطوة الزواج في سن مبكرة، مشيرة إلى أنها وقعت في قصة حب قوية عندما كان عمرها 18 عامًا؛ ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار.

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وقالت في تصريحات تلفزيونية": "وقعت في الحب الذي يقال عنه (حب المراهقة) وشعرت حينها أنني سأموت من دون هذا الشخص".

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وأضافت: "عندما قررت الانفصال كان يومًا أسود في حياتي، فعلى الرغم من أن الطلاق تم بناء على رغبتي، إلا أنه بمثابة إقرار مني بفشلي في الزواج، الذي يعد المشروع الأهم في حياة أي شخص، خاصة أن هذا الزواج نتج عنه إنجاب ابني الوحيد".

وتحدثت كرم عن جمالها، قائلة: "الجمال نعمة وكان سببًا في أشياء جيدة حدثت لي، ولكن كان له عيوب كثيرة أيضًا وسبّب لي بعض المشاكل".

وتابعت: "كثيرون يرون المرأة الجميلة تافهة وباردة وليس لها طعم، والبعض يخشاها سواء كانوا رجالًا أو سيدات".

وأردفت: "رجال كثيرون يرفضون الارتباط بسيدة جميلة، حتى لا ينظر لها الآخرون وتلفت الانتباه في أي مكان تذهب إليه".

يذكر أن هيدي كرم تشارك في تقديم برنامج "كلام ستات" على فضائية "أون إي"، كما أن لها العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السينما والتلفزيون، أبرزها "اللبياتشو"، "نقطة رجوع"، "كان يوم حبك"، "كلبش"، "اختيار إجباري" وغيرها.

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