وعد تكشف تفاصيل تجربتها في عمليّات التّجميل

تحدّثت الفنانة السّعوديّة وعد، عن تجربتها الفاشلة في عمليّات التّجميل، موضّحة أنّها سبق وأنْ أصيبت بتشوّهات في وجهها بسبب خداع طبيبة عراقيّة لها، من خلال حقن وجهها بالفيلر الدّائم. مؤكّدة أنّها احتاجت إلى وقت طويل جدًا لمعالجة آثار التشوّه الذي حدث في وجهها وإزالة الفيلر.

وقالت وعد في تصريحات تليفزيونيّة، إنّها بعد ذلك أجرتْ عمليتين تجميل لشفط الدّهون الزّائدة من الذّراعين ووجها، لافتة إلى أنّها مع عمليّات التّجميل، ولكنْ بشرط أنْ تخضع لها المرأة عند الحاجة فقط، وليس لمجرّد تقليد أحد من المشاهير أو الفنانين.

وقالت الفنانة السّعوديّة "أنا مع عمليات التجميل إذا إنتي محتاجاها.. ومو معها إذا كانت لمجرد أن تصبح شبه مشهورة، البنات كلهم صارو خبط لزق كوبي بيست".

وعلّقت الفنانة وعد على الانتقادات التي تعرّضت لها فور احتضنها للشّاب الفائز في برنامج اكتشاف المواهب "نجم السعودية"، باعتبارها عضو لجنة تحكيم، قائلة :"الشاب ده في عمر بنتي هالولد.. وقمت بذلك من فرحتي إنه نجح وفاز على زملائه لأنه فعلا كان يستاهل.. سلمت عليه ترى ما أكلته.. الي صار أحسه مبالغة أو من أعداء النجاح".

وقالت إنّها لجأت لاستثمار أموالها في العقارات، بعد أنْ تعرّضت للنّصب في أكثر من مجال آخر، بسبب طيبتها وحسن نيّتها، مشيرة إلى أنّها وجدته المجال الأكثر أمانًا لأموالها.

أما عن خططها الفنية القادمة، قالت إنّها تستعدّ لتصوير 3 كليبات "مصري وسعودي وعراقي"، مضيفة أنهم سيكونوا من إنتاجها.

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وسبق أنْ ردّتْ الفنانة السّعوديّة وعد، على جمهورها من خلال حسابيها على "سناب شات" و"إنستغرام"، بشأن اختلاف لون بشرتها "السمراء"، عن والدتها صاحبة البشرة البيضاء؛ الأمر الذي أثار تساؤل المتابعين من خلال التعليقات.

وقالت وعد في الفيديو الذي ظهرت فيه لتوضح لجمهورها بشكل ساخر، قصّة السّمار والبياض: "العنصرية ما تخلص، كيف أمك بيضا وإنت سودا، ما أدرى اشترتني أمي ووضعتني بالشنطة، أبويا أسود بكل فخر".

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