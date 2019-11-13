الرداد يكشف كواليس "بروفات" أول عمل مسرحي

عبر الفنان حسن الرداد عن سعادته الكبيرة بتحقيق أمنيته في الوقوف على خشبة المسرح لأول مرة، من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي تعرض قريبا ضمن فعاليات موسم الرياض، بدءا من 4 ديسمبر/كانون أول المقبل، كاشفًا لبرنامج "الحكاية" عن أن بروفات المسرحية شارفت على الانتهاء، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، وإنتاج حمدي بدر، ويشارك بها عدد كبير من الفنانين ومنهم مايا دياب، وماجد المصري، وشيماء سيف، وحمدي الميرغني، وأوس أوس، وإيمان العاصي، وهالة فاخر، وحسن عبد الفتاح، وسعد الصغير.

وعن انطباعه عن العمل مع مايا دياب، قال حسن الرداد إنها تمثل لأول مرة على المسرح أيضا، لكنه يشعر كما لو أن لديها خبرة طويلة في هذا المجال، بخلاف خبرتها في تقديم المسرح الاستعراضي.

قد يهمك ايضاً:

حسن الرداد يستعد لتصوير "حصار جهنم" وإنقاذ العالم مهمته الأولى

حسن الرداد يخطف الأنظار في أحدث ظهور له