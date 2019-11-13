القاهرة ـ كمال المرصفي ﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﻤﻄﺮﺏ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء، ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﻣﻨﺔ ﻓﻀﺎﻟﻲ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ". وقال ﻣﺤﻤﺪ ﺿﻴﺎء: "ﻫﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻪ ﺩﻱ ﻣﺎﻋﻨدهاﺵ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻀﺎﻳﺢ.. أنا عمري ما اتجوزتها، وأنا ﻛﻞ ﺷﻮﻳﺔ أﻗﻮﻝ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻴﺐ ﺩﻱ ﺑﻨﺖ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﺑﺲ ﺧﻼﺹ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻛﺪﻩ.. ﺭﺑﻨﺎ ﻳﻬﺪﻳﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻸﺳﻒ إﻧﻬﺎ ﻓﻨﺎﻧﺔ ﻣﻮﻫﻮﺑﺔ". كانت منة فضالي، قد صرحت في وقت سابق بأنها ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻣن الملحن ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺻﻐﻴﺮة، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ أﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ "ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺴﻦ" ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. Advertisements قد يهمك ايضاً: منة فضالي تبدأ تصوير "ماكو" بعد انتهائها من الكيك بوكسنج منة فضالي تستعد لفيلم "ماكو" من داخل الجيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد ضياء يشن هجومًا حادًا على منة فضالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.