الخميسي تكشف عدم معاناتها من اللغة العربية الفصحى

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها لم تواجه صعوبة إزاء تقديم دور الراوي باللغة العربية الفصحى في فيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة"، المقرر عرضه قريباً بدور العرض السينمائي.



وأضافت الخميسي، أنها تجيد الحديث باللغة العربية الفصحى، التي تعلمتها في طفولتها بحكم إقامتها خارج مصر حينها، بحسب قولها، متابعة: "قدمت مسرحيات مثل "هاملت" لويليام شكسبير باللغة نفسها إبان فترة دراستي بمعهد الفنون المسرحية".



يذكر أن أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة تاريخية حقيقية، جرت في القرن السابع الميلادي، بطلها شخصية محمد بن القاسم، الذي علم بقيام القراصنة بعمليات سلب ونهب وانتهاك للنساء والأطفال، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذي كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا.



"الفارس والأميرة" من بطولة محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، عبلة كامل، ماجد الكدواني، عبدالرحمن أبوزهرة، والراحلين سعيد صالح، أمينة رزق، موسيقى تصويرية هيثم الخميسي، من تأليف وإخراج بشير الديك.

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