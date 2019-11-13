صبري تُشعل مواقع التواصل بعد كشفها عن مواصفات فتى أحلامها

أشعلت الفنانة ياسمين صبري، مواقعَ التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن مواصفات فتى أحلامها التي تتمناها في زوجها المستقبلي، الأمر الذي جعلها محطّ أنظار فئات الشباب نظرًا لتمتعها بقدر عالٍ من الجمال الذي ينجذب إليه الرجال، وتحوّل النشطاء إلى أشخاص يحاولون أن يكونوا فتى الأحلام الذي تبحث عنه ياسمين صبري في زوجها المستقبلي، حيث نشر مغرّد مقطع فيديو وعلّق عليه: "ماما تفتكري ياسمين صبري مش هتوافق عليا ليه؟".

وأضاف مغرّد آخر: "مواصفات ياسمين صبري في زوجها المستقبلي، أنا فيا كل ده ما عدا حاجة واحدة إني نجم مش إنسان عادي"، فيما قال مغرد: "ياسمين صبري وهيا شايفة الشباب يتضاربو عليها عند سمر".

وانتقد البعض الآخر المواصفات التي وضعتها ياسمين صبري، فقال أحد المتابعين: "آخر بند ده بيلخص كل حاجة لإنها المفروض تقول نشارك بعض في المصاريف وزي ما هيدفع هدفع إنما هي زي أي أنثى شرقية معتبرة نفسها سلعة ولازم يتدفع فيها فلوس، وبعدين يفلقوا دماغنا بالمساواة مفيش مساواة بين اتنين واحد فيهم بيصرف ع التاني، بفلوسه بقي"، وقال آخر: "لو عايزة تتجوزي وما تعنسيش أوعي تعملي زي ياسمين صبري هاه أوعي".

اقرا ايضاً:

ياسمين صبري مع فريق عمل جديد كليًا في مسلسلها في رمضان 2020

فيما أشار آخرون إلى أن لها الحق أن تتشرّط كما تشاء في مواصفات زوجها المستقبلي خاصةً أن جمالها ملحوظ ويجذب الجميع، مؤكّدين أن هذا الجمال يجعل العرسان يقفون عليها بالطابور طالبين الزواج منها.

وكانت ياسمين صبري قد حدّدت مواصفات فتى أحلامها في لقاء متلفز لها، حيث قالت إنها تفضّل الارتباط برجل "طويل وبدون شنب أو كرش ويكون رياضي وأسمر أو قمحي اللون وعينه سوداء وشعره ناعم، وله لحية خفيفة".

Advertisements

واشترطت ياسمين صبري أن يكون زوجها المستقبلي "هادئ الطباع ومتفتح لكل حاجة مختلفة ورومانسي ويجب أن يكون حساس وألا يكون نحنوح وملزق"، منوهةً أنها تفضل الرجل البيتوتي المعتمد على نفسه صاحب القرار وليس السلبي وأن يكون لديه طموح ويصرف عليها وليس العكس وأن يكون محدودًا ماديًا وليس غنيًا.

يُذكر أن ياسمين صبري سبق لها وأن تزوجت مرة واحدة من أحد الأشخاص خارج الوسط الفني، واستمر الزواج 5 سنوات.

قد يهمك ايضاً:

نشوب مشاجرة بين ياسمين صبري ومتابعيها على تويتر بسبب "شهيد التذكرة"

ياسمين صبري تستعد لتقديم البطولة المطلقة الأولى لها في السينما