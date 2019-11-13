شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 12 يوما فقط .. إيرادات فيلم Terminator: Dark Fate تتخطى تكلفة إنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت إيرادات فيلم Terminator: Dark Fate تكلفة ميزانيته التي وصلت إلى 185 دولارأمريكى، حيث حقق الفيلم الجديد في شباك التذاكر العالمية إيرادات وصلت إلى 199 مليون و 365 ألف دولا أمريكى.

الفيلم تم طرحه يوم 1 نوفمبرالماضى، وانقسممت إيراداته بين 48 مليون و 465 ألف دولار في الولايات المتحدة، و150 مليون و 900 ألف دولار حول العالم.

وكان قد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 29 مليون دولار في الافتتاحية، والتي كانت تعد ضعيفة جدًا، مقارنة بـ تكلفة إنتاج الفيلم التي وصلت إلى 185 مليون دولار.

الفيلم من إنتاج شركةParamount Pictures التي أنتجت سلسلة الأفلام الشهيرة Terminator وهذا الجزء هو الثالث منها، ويعود الممثل العالمى أرنولد شوارزنجر إلى بطولة الفيلم الجديد الذى سيخرجه تيم ميلر، ويستكمل أحداث فيلم Terminator 2 الذى عرض عام 1991 للمخرج العالمى جيمس كاميرون.

ويقوم ببطولة Terminator: Dark Fate جنبا إلى مع شوارزنجر الممثلين ليندا هاميلتون، ماكنزي ديفيس، ناتاليا رييس، دييجو بونيتا، فيران فرنانديز، تريستان أولوا، توم هوبر، انريكي ارس، مانويل باسيفيك، فريزر جيمس، بيدرو رودولف، كيفن مدينا، ستيفن كري، مات ديفير.

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ودارت قصة فيلم Terminator 2 حول إرسال شركة سكاى نت التى تسيطر على العالم فى المستقبل للمدمر المُطوَّر تى 1000 والذى يملك القدرة على تغيير مظهره بصور مذهلة، وذلك من أجل قتل الطفل جون كونور، قبل أن يكبرويصير قائدا للمقاومة في المستقبل، فى الوقت الذي تكون فيه والدة الطفل هى الوحيدة التى تعرف سر هذا الصراع المستقبلي، لكنها توضع فى مصحة عقلية بسبب اعتقاد الجميع أنها تعاني من مرض نفسى.