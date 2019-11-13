شكرا لقرائتكم خبر عن « سيبونا فى حالنا » أغنية جديدة لـ حكيم خلال أيام على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حكيم لطرح أغنية جديدة بعنوان " سيبونا في حالنا "، من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا ، خلال الأيام المقبلة على موقع "يوتيوب"، ولم يكشف حكيم عن فريق العمل الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور بحسب قوله.

من ناحية أخرى انتهى حكيم من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عبده سليم، و شريف حمدان، و محيى حوار، و باسم منير، وأشرف البرنس، ومصطفي حسن، ومحمد عبد المنعم، وعصام شعبان.

يذكر أن آخرالأغانى التى طرحها حكيم بشكل رسمى، هى أغنية "متجمعين" التي غناها في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهي من كلمات محيى حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أميرمحروس، ومن إخراج المخرج ياسر سامى.