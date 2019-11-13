فيديو| هاني رمزي: "قلدت والدي في محامي خلع وهذا أصعب موقف تعرضت له"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الفنان هاني رمزي، إن المرافعة التي قدمها بشخصية "بدر النوساني" في فيلم محامي خلع، هي شخصية والده في الحقيقة أثناء مرافعته في المحكمة.

وأضاف الفنان هاني رمزي في برنامج "عرب وود"، أنه خسر من وزنه قرابة 22 كيلوجراما عن طريق التمارين الرياضية والنظام الغذائي المنضبط.

وواصل الفنان هاني رمزي، أنه يعتبر إفيهات أفلام "أبو العربي وغبي منه فيه" هي الأكثر تدوالا بين جمهوره من أفيهات أعماله، مشيرا إلى أن أصعب موقف تعرض له أمام الكاميرا، هو انفجار كشاف أبولو في وجهه خلال التصوير.

وتابع الفنان هاني رمزي أن أقرب أصدقائه في الوسط الفني هم شريف منير ومحمد هنيدي وأحمد السقا، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يعمل عسكري مرور.