تراند اليوم : فنانة شهيرة: رأيت بالمنام ما يحدث لهيثم أحمد زكي داخل قبره .. وهذا ما دار بيننا...

روت فنانة مصرية شابة تفاصيل حلم قالت إنها رأت فيه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وقالت الفنانة "كوكي مجدي" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك": "أنا حلمت أن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامته".
وأضافت: "أنا قعدت أقوله متخافش يا حبيبي .. هيسألوك كام سؤال وتروح لبابا وماما على طول".
وتابعت: "يارب اجمعهم هما التلاتة في الجنة إن شاء الله".
وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.