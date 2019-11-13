فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة: رأيت بالمنام ما يحدث لهيثم أحمد زكي داخل قبره .. وهذا ما دار بيننا...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
روت فنانة مصرية شابة تفاصيل حلم قالت إنها رأت فيه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وقالت الفنانة "كوكي مجدي" في تدوينة عبر حسابها بـ"فيس بوك": "أنا حلمت أن هيثم داخل قبره وعاوز يروح يشوف باباه ومامته".

وأضافت: "أنا قعدت أقوله متخافش يا حبيبي .. هيسألوك كام سؤال وتروح لبابا وماما على طول".

وتابعت: "يارب اجمعهم هما التلاتة في الجنة إن شاء الله".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا