شعيب الراشد: استمرارك بوصف غير المسلمين بالكفار غير مقبول

انتقد اللإعلامي شعيب الراشد وصف بعض الأشخاص لغير المسلمين بالكفار عبر تغريدات نشرها بحسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” قال فيها: “شبكات التواصل لم تعد وسيلة محلية، تغريدتك، صورتك، تعليقك أو مقطعك المصور قابل للانتشار عالمياً وبترجمة.. لذلك استمرارك بوصف غير المسلمين بـ”الكفار” غير مقبول فليس الجميع كافر بوجود الله، وبالمقابل .. هل تقبل أن يصفوك أهل الديانات الأخرى بالكافر؟ فقط لأن ديانتك مختلفة؟”.
وأضاف شعيب راشد في تغريدة أخرى: “ملاحظة: بعض المطارات العالمية قد تراجع نشاطك في شبكات التواصل قبل السماح لك في دخول أراضيها، حينها سيعتبرون ما كتبت تطرّفاً، عوضاً عن مساهمتك في تشويه ديننا الحنيف.. أتمنى أن ننشر ونضع العالم بأسره في الحسبان، وشكراً”.
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