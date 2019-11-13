شاهد.. رجل يحاول تقليد الراقصة دينا بأسلوب طريف

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - شاركت الراقصة المصرية دينا متابعيها بمقطع فيديو من احد الحفلات التي احيتها مؤخرا.
وظهرت دينا في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بينما كانت ترقص مع احد الرجال الذي حاول تقليدها بأسلوب طريف.
وعلقت دينا على الفيديو قائلة: “حفل موظفي فيرمونت نايل سيتي” ويبدو ان الرجل الذي كان يرقص معها غير مصري اذ كتبت باللغة الانكليزية “مستر فرانك سررت بالرقص معك”.
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