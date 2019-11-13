كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان ان “وسائل اعلامية ووسائل تواصل اجتماعي توزع كلاماً محرفاً من حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الفقرة المتعلقة بوجود قائد للحراك الشعبي.
واوضح البيان ان ما يتم تداوله هو :” اذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي بالسلطة يروحوا يهاجروا” بينما الصحيح ان عون قال انه اذا لم يكن هناك “اوادم” من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لانهم بهذه الحالة لن يصلوا الى السلطة”. فاقتضى التوضيح منعاً لاي التباس او سوء استغلال”.
وكان قد اثار كلام ميشال عون حول “الهجرة” ردود فعل واسعة وغاضبة من اللبنانيين سواءا على واسائل التواصل الاجتماعي او بين المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة اللبنانية توضح ما قصده ميشال عون بـ “يروحوا يهاجروا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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