محمد بن راشد يمنح عدد من العلماء والمتخصصين الإقامة الذهبية الدائمة

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، الإقامة الذهبية الدائمة لدفعة تضم عددا من العلماء والمتخصصين في الأبحاث والعلوم، في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعلماء وعائلاتهم في قصر “الوطن” بأبوظبي، وبحضور عدد من مسؤولي الدولة.
وقال، إن “الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 2500 إقامة ذهبية دائمة لأصحاب الكفاءات الاستثنائية.. ولا تزال تجتذب العقول والمفكرين والعلماء ليكونوا جزءا من قصة نجاحها وتميزها”.
وأضاف: “نرحب بجميع علماء العالم في بلدهم الثاني الإمارات.. أرض الفرص.. ولدينا الكثير لنحققه لمستقبل أجيالنا”.
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