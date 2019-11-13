كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:53 صباحاً - تداول رياضيون ومشجعون مصريون في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للدكتور جمال محمد علي أحد العاملين في اتحاد كرة القدم المصري حاملا “فوطة” مكتوب عليها بخط اليد: “حسبي الله ونعم الوكيل” قال إنه وجدها بجانب مرمى منتخب غانا خلال المباراة التي جمعته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وأثارت “الفوطة” جدلا واسعا على مواقع التواصل، حتى أن مغردون اعتبروا الغرض منها “السحر” لحجب لاعبي منتخب مصر عن المرمى الغاني في المباراة الصعبة التي تأخر فيها الفراعنة بهدفين قبل الفوز بالثلاثة.
وقد وصف الشيخ خالدي الجندي هذا الموضوع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج “مساء dmc”، بأنه عبث ولهو بالغيب، وقال إن الإيمان بالغيب تحول عند بعض الناس إلى حالة تهريج، ما يشير لكونهم لا يؤمنون بالغيب إيمانا حقيقيا، فالغيب يعني ما لا تدركه العيون.
كانت هذه تفاصيل خبر فوطة مكتوب عليها “حسبي الله ونعم الوكيل” تثير الجدل في مصر!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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