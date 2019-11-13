شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد جديد محذوف من Avengers : Endgame بعد 6 أشهر من طرح الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب على موقع التغريدات تويتر عن فيديو لـ مشهد محذوف جديد من فيلم Avengers : Endgame، وذلك بعد طرحه يوم 24 أبريل من العام الجارى، ويظهر فى الفيديو مشهد جديد بين تونى ستارك ومورجان ابنته.

IM SOBBING pic.twitter.com/AQzuFgBq8m

ودار بين ستارك وابنته حوار، حيث تأكد منها أن تضحيته نجحت، كما أنه أخبرها أنه يشعر أنها قام بعمل شيء خاطئ، ولكن أخبرت مورجان والدها انه يجب عليه أن يسامح نفسه، وأكدت له أنها قوية مثل أمها، وأنها سعيدة بالوقت الذى قضته معه، وفى نهاية حوارهما أكد ستارك لابنته انه سعيد طالما هى سعيدة.

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وكان قد انتهى رسميا عرض فيلم Avengers : Endgame فى دور العرض حول العالم، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 2 مليار و797 مليون دولار، والتى أنقسمت بين 858 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومليار و939 مليون دولار حول العالم.

ويعد الفيلم هو رابع وأخر أجزاء سلسلة الأكشن والخيال العالمى، ووصلت تكلفته لـ 356 مليون دولار أمريكى، وكانت قد طرحت شركة والت ديزنى نسخة معدلة من العمل بعد حوالى شهرين من طرحه، والتى أحتوت على مشهد جديد.

وكانت قد وصلت إيرادات الجزء الثالث من السلسلة الذى طرحت تحت اسمAvengers: Infinity War عام 2018 قد تخطت حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم، ليكون الفارق بين الجزئيين 446 مليون دولار من نصيب Endgame.

تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، ما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، واختفاء عدد كبير منهم.

والفيلم من بطولة روبرت داونى جونيور وكريس هيمزورث وسكارلت جوهانسون وآخرين فى دور أبطال خارقين يحاربون الشرير ثانوس الذى يلعب دوره جوش برولين، والفيلم هو ذروة قصة سُردت على مدى 22 من أفلام استديوهات مارفل على مدى عشر سنوات.