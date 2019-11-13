درة بفستان أبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت درة في الصور بإطلالة مميزة، مرتدية فستانًا أبيض طويلا، وعلقت على الصور: "ليس لديك أي فكرة عما يتعامل معه الناس في حياتهم الشخصية، لذلك فقط كن لطيفا، الأمر بهذه البساطة".
"ويعرض للفنانة درة الاَن مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، خالد سليم، نيقولا معوض وحازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.
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