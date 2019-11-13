صورة| بالنظارة السوداء والشعر الأصفر.. هيفاء وهبي ومصطفى خاطر في كواليس "أشباح أوروبا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة من كواليس فيلم "أشباح أوروبا".
وكتبت هيفاء: "اتنين من اشباح أوروبا، بيخططوا لصاحب المطعم، شبحنا التالت بيخطط لمصيبة تانية، في مكان تاني".
فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية.
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