أنابيلا هلال تعليقا على استشهاد علاء أبو الفخر: "ثمن البشر رصاصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنان اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لعلاء أبو فخر، الذي استشهد اليوم في المظاهرات اللبنانية.

وكتبت أنابيلا: "علاء أبو فخر، يا رب، الله يرحمك يا علاء، وصلنا لهون لبناني يقتل لبناني، ونحنا٢٠١٩ !!! هيدا ثمن البشر رصاصة".

Advertisements

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الأربعاء، بمقتل محتج في بلدة خلدة جنوب العاصمة بيروت.

وأوضحت قناة "أم تي في"اللبنانية أن القتيل يدعى علاء أبو فخر عضو بلدية الشويفات، وهو عضو أيضا في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه النائب السابق وليد جنبلاط.

وأكد الجيش اللبناني في بيان رسمي ملابسات الحادثة، موضحا أنه في أثناء مرور دورية عسكرية في خلدة، جرى تدافع وتلاسن بين جنود الدورية ومجموعة من المتظاهرين حاولوا قطع الطريق، ما دفع بأحد العسكريين إلى إطلاق النار لتفريق المحتجين، وقد جرى فتح تحقيق بشأن الحادثة.