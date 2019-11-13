محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا له رفقة زوجته رويدا، بمناسبة عيد ميلادها.
وكتب أوس أوس في تعليقه على الصور: "العالم لا يعني لي شيء بدونها، إنها ليست زوجتي فقط، إنها ابنتي، أمي، حبي وروحي، وكل حاجة".
وتابع: "كل سنة وإنتي طيبة يا أطيب وأروع بنت شفتها في حياتي، أحبك يا حبيبتي أكثر مما تتخيلي".
وقالت رويدا في حوار سابق مع الإعلامية فاطمة مصطفى في برنامج "الراديو بيضحك" إن علاقتهما بدأت بسبب أصدقائهما المشتركين، الذين دعوها لحضور عروض "مسرح مصر"، إذ التقت "أوس أوس"، وجمعتهما صداقة لفترة من الوقت، قبل أن تتطور الصداقة ويحدثها في موضوع الزواج.
وتزوج أوس أوس ورويدا في سبتمبر 2017، ورزقا بطفلهما عمر.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من "أوس أوس" لزوجته في عيد ميلادها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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