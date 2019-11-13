ريهام حجاج بـ"لوك" جديد ونسرين أمين في أسوان..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين أمين

شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جلباب" أسود، أثناء رحلتها لمدينة أسوان، وعلقت: "صباح الف من أسوان".

رشا شيحة

نشرت رشا شيحة صورة تجمعها بنجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بارك الله فيك أبني".

ريهام حجاج

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها بصورة لها، ظهرت فيها بـ"لوك" جديد، إذ ظهرت بشعر كيرلي قصير، وعلقت: "في حب البنات اللي شعرهم كيرلي، قمرات".

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر طويل، وعلقت: "صباح الفل يارب كل أيامكو فل وصحة وعافية يارب".

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كارمن سليمان

نشرت المطربة كارمن سليمان صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ارتدت فيها فستانًا من اللون الأحمر الداكن، وعلقت: "سيلفي قبل مهرجان الموسيقى العربية".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل وتسريحة شعر جديدة.

نادين نجيم

نشرت الفنانة نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أظهرت جمالها وأنوثتها، وارتدت فستانًا أسود كلاسيكيا.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام":، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، ارتدت "جاكيت" كلاسيكي.

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان فوشيا قصير، وعلقت :"الابتسامة هي اللغة التي لا تحتاج إلى ترجمة".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره بصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها على "دراجة نارية" بملابس كاجوال، وعلق :"يوم جميل".