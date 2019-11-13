تفاصيل احتفال نيك جوناس بالذكرى السنوية الأولى لزفافه مع بريانكا شوبرا

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
سيحتفل نجم البوب الأمريكي نيك جوناس وزوجته الممثلة بريانكا شوبرا قريبًا بالذكرى الأولى لزواجهما في الأول من ديسمبر.
في مقابلة مع موقع “إنترتينمنت أونلاين”، كشف نيك جوناس أنه سيبذل قصارى جهده لجعل هذا اليوم مميزًا والذي ستتذكره بريانكا هذا اليوم إلى الأبد.
قال نيك: “لا أريد أن أقول ما نفعله للاحتفال لأنه مفاجأة لها، وقد تكون تراقبه. وإذا كانت كذلك، فلن أريد أن أفسد المفاجأة”. كما قال مغني Sucker إنه ينوي قضاء بضعة أيام من جولته الموسيقية لقضاء بعض الوقت الخاص مع زوجته.
تمت خطبة الثنائي في أغسطس 2018 في مومباي. وتزوج في وقت لاحق يوم 2 و3 ديسمبر في قصر عميد بهوان، جودبور، في احتفالات هندوسية ومسيحية تقليدية.
على جبهة العمل، شوهد جوناس آخر مرة في فيلم “Midway”، ومن المتوقع أن يظهر كذلك جوناس في عمله التالي “Chaos Walking”، حيث من المقرر أن يصدر الفيلم في عام 2020.
من ناحية أخرى، عادت بريانكا إلى سينما بوليوود مع فيلم “السماء الوردية”. وستظهر أيضًا في فيلم روبرت رودريجيز القادم “يمكننا أن نكون الأبطال”. ستقوم بريانكا بدور البطولة في The White Tiger الحائزة على جائزة مان بوكر، لصالح Netflix إلى جانب راجكومار راو Rajkummar Rao.
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