صافيناز بإطلالة جريئة من شرم الشيخ

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:56 صباحاً - شاركت الراقصة صافيناز متابعيها بمجموعة صور جديدة لها خلال قضاءها إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ في شرم الشيخ المصرية، بعد عودتها من دبي، وإحياءها عدد من الحفلات هناك.

وظهرت صافيناز في الصورة بإطلالة جريئة وجذابة حيث ارتدت فستان “One Shoulder” أصفر اللون، وتصفيفة شعر منسدل على ظهرها، وماكياج بسيط تناسق مع إطلالتها، وعلقت على الصور قائلة:”شرم وبس مفيش كلام”.