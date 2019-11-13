بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة زوجها الفنان محمود عبدالعزيز بكلمات مؤثرة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيت الإعلامية المصرية بوسي شلبي ذكرى وفاة زوجها الراحل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، والتي تحل يوم 12 نوفمبر.
الإعلامية المصرية نشرت صورة جمعتها بزوجها الفنان الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
بوسي أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “مهما مرت السنين حبك في قلبي ملوش حدود لن أنساك.. الذكرى الـ 3 بحبك وحشتني أرجو الدعاء لزوجي الغالي”.
يذكر أن الفنان المصري محمود عبدالعزيز كان قد رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر عام 2016، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 70 عاما.
ويعد محمود عبدالعزيز من أهم نجوم السينما المصرية، فقد قدم عدد من الأعمال المميزة ومنها : «الكيف، الساحر، العار، إعدام ميت، عذراء والشعر الأبيض».
وكان الفنان محمود عبدالعزيز قد تزوج في بداية حياته من جيجي زويد، وأنجب منها ولديه محمد وكريم، وانفصل عنها بعد 20 عام من الزواج.
الساحر تزوج بعد انفصاله عن زوجته بالإعلامية بوسي شلبي، والتي صرحت أنها كانت تحبه منذ سنوات، وكانت تتمنى الزواج منه، وظلت معه لسنوات حتى رحيله.
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