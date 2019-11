في عيد ميلاده الـ 45.. ليوناردو دي كابريو من الفقر إلى عالم المال والشهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحتفل محبو الممثل الامريكي الموهوب ليوناردو دي كابريو الاثنين 11 نوفمبر بعيد ميلاد الـ 45. حيث ولد دي كابريو في 11 نوفمبر 1974، لعائلة فقيرة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

يُقال إن دي كابريو، ركل رحم والدته لأول مرة، بينما كانت تنظر إلى لوحة لدافنشي بمتحف في فلورنسا بإيطاليا. وهذا ما أكسبه اسم الإيطالي، ليوناردو دافينشي.

في أثناء صغره، رأى دي كابريو والديه منفصلين. كان والد دي كابريو كاتب وناشر وموزع للكتب المصورة. بعد الطلاق، عاش دي كابريو مع والدته. تزعم المصادر أن والديه قد وافقا على العيش بجوار المنزل، حتى لا يحرم دي كابريو من وجود والده. ولكن من المعروف أيضًا أنه انتقل مع والدته إلى عدة أحياء في لوس أنجلوس حيث كانت تعمل في وظائف عديدة لكسب رزقها.

الميل المبكر نحو التمثيل

حضر دي كابريو الدراسة الابتدائية ثم مدرسة جون مارشال الثانوية. من المعروف أيضًا أنه التحق بمركز لوس أنجلوس للدراسات المخصّصة لمدة أربع سنوات. ومع ذلك كان دي كابريو يكره التعليم المدرسي ويكره الذهاب إلى المدرسة. أخيرًا ترك المدرسة في سنته الثالثة وحصل على شهادة معادلة عامة (GED).

منذ سن مبكرة، طور دي كابريو إعجابه بالتمثيل وكثيراً ما حث والدته على اصطحابه للاختبارات بدلاً من العمل على تحسين وضعهم المالي. “لقد استحوذت على الاهتمام من خلال إضحاك زملائي في المدرسة، وتمثيل دور المتخلفين “.

كان دي كابريو معروفًا بموهبته المتمثلة في تقليد الناس وانتحال شخصياتهم. منذ سن مبكرة للغاية، كان القدر يدفع دي كابريو نحو مهنة التمثيل. في سن الثانية عشر، كان يؤدي في مهرجان مع عائلته. قوبل أدائه الراقص على خشبة المسرح بتصفيق، والذي ربما دفعه أكثر إلى السعي نحو بناء مهنة في التمثيل.

الشوط الأول

”إن الشيء الجيد في التمثيل هو أنه يبقيك دائمًا على أصابع قدميك. إنه لا يشبه أي وظيفة أخرى يمكنك من خلالها الدخول والقيام بنفس الشيء”.

بدأ دي كابريو وهو في الرابعة عشرة من عمره ظهوره لأول مرة في الإعلانات التجارية، لتكون أول تجربة في التمثيل. في عام 1989، كان أيضًا جزءًا من حلقتين من البرنامج التلفزيوني The New Lassie.

سنوات النضال

في البداية، واجه دي كابريو وقتًا عصيبًا في العثور على وكيل أعمال. ونتيجة لذلك كان عاطلاً عن العمل لمدة عام ونصف. خلال هذا الوقت، اقترح أيضًا تغيير اسمه إلى Lenny Williams من أجل جذب المزيد من الاهتمام إلى الجمهور الأمريكي.

تزعم بعض المصادر، أنه حاول العمل من خلال 100 اختبار. خلال هذه الفترة من حياته المهنية، بدأ يشك في نفسه وربما فكر في أن يتخلى عن حلمه بالتمثيل. لكن من المعروف أن والده لعب دورًا مهمًا في تشجيعه وعدم تركه للأمل.

خلال التسعينيات، بدأ في الحصول على عمل منتظم في التلفزيون وبدأ لأول مرة في دور مناسب. كما ظهر في حلقة واحدة من مسلسل شهير. حصل دي كابريو في وقت لاحق على دور بارز في فيلم Parenthood، الذي كان فيلمًا كوميديًا.

حصل دي كابريو على ترشيحين في حفل توزيع جوائز “الشباب في السينما” الثاني عشر كأفضل ممثل شاب، وعلى جائزة أفضل ممثل شاب بطولة في مسلسل تلفزيوني جديد.

كانت السنوات من 1991-1996 سنوات رئيسية لدي كابريو. جلبت هذه الفترة له مشاريع اختراق كبيرة. كان فيلم Critters 3 هو فيلم الرعب المباشر الذي تم عرضه مباشرة على الفيديو، وكان الفيلم الأول للممثل.

في أثناء حديثه عن أدائه الأول، يشير دي كابريو إلى التجربة باعتبارها “ربما واحدة من أسوأ الأفلام في كل العصور. أعتقد أنه كان مثالًا جيدًا على النظر إلى الوراء والتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى “.

لكنه قدم مشاريع جيدة في وقت لاحق، في عام 1993، اكتسب دور دي كابريو في فيلم ” ما يأكل جيلبرت غريب” إشادة من النقاد.كما حصل على جائزة المجلس الوطني للمراجعة لأفضل ممثل مساعد إلى جانب الترشيحات لجائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب.

يقول النجم الوسيم عن ذلك “أنا متحمس حقًا من خلال القدرة على العمل مع أناس رائعين وخلق مجموعة من العمل أستطيع أن أنظر إليها ونفخر بها”.

كتبت جانيت ماسلين، الناقدة لصحيفة نيويورك تايمز في مدح دي كابريو، “يأتي دور العرض الحقيقي للفيلم من السيد دي كابريو، الذي يجعل العديد من التشنجات اللاذعة لأرني مذهلة للغاية لدرجة أنه يصعب مشاهدته في البداية. يتمتع الأداء بقوة حادة يائسة من البداية إلى النهاية. “

أفلام مثل The Quick and The Dead وTotal Eclipse وthe biopic وThe Basketball Diaries وRomeo + Juliet ساعدت على بقاء دي كابريو في دائرة الضوء.

حقق فيلم رائعة شكسبير الرومانسية “روميو وجولييت” إيرادات ضخمة في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم وصلت وقتها إلى 147 مليون دولار. كما حصد دي كابريو أيضًا جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل في مهرجان برلين السينمائي الدولي في عام 1997 لدوره. جذبت دوره في “غرفة مارفن” أيضا انتباه الناقد.

وبفضل ميزانية الإنتاج التي تتجاوز 200 مليون دولار، أصبح فيلم Titanic أغلى فيلم تم إنتاجه على الإطلاق. علاوة على ذلك، أصبح أيضًا الفيلم الأكثر ربحًا والذي حقق أكثر من 2.1 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

لم يحصل الفيلم على 11 جائزة أوسكار فقط والتي كانت الرقم القياسي لأي فيلم، بل جعل دي كابريو أيضًا اسمًا عالميًا. من أجل Titanic، تم ترشيح دي كابريو لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل.

حول نجاح تيتانيك، كتب دي كابريو، “ليس لدي أي صلة بي خلال هذه الظاهرة التايتانية بأكملها وما أصبح وجهي معروفاً في جميع أنحاء العالم، لن أصل إلى حالة الشعبية هذه مرة أخرى، ولا أتوقع أن. إنه ليس شيئًا سأحاول تحقيقه أيضًا. “

يشتهر دي كابريو بعمله في الأفلام الوثائقية، والسيرة الحيوية، و الدراما والإنتاج. بصرف النظر عن ذلك، فهو أحد الممثلين القلائل الذين يلعبون دورًا نشطًا في المشاركة في حركة تغير المناخ.

لقد تبرع دي كابريو بمبلغ مليون دولار لجمعية حماية الحياة البرية في روسيا بسبب تفانيه في العمل من أجل البيئة. في يوليو 2016، قدمت مؤسسته 15.6 مليون دولار لحماية الحياة البرية.

مساهمة دي كابريو في الأنشطة الخيرية هي أيضا هائلة. لقد قدم مساهمات ملحوظة للعديد من المنظمات بما في ذلك التبرعات لمجتمع المثليين، وصناديق الإغاثة للزلازل، ولمؤسسات من منزل طفولته.