اليوم الوطني للتوعية بالسرطان: سونالي بيندر تنصح الناس بالفحص الطبي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

بمناسبة اليوم الوطني للتوعية بالسرطان، حثت الممثلة الهندية سونالي بيندر، الذي تعرضت للاصابة بالسرطان في وقت سابق من النوع الأول، الناس إلى الخروج لإجراء فحص طبي.

مع صورة شاركتها منذ أيام مرضها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، طلبت من الأشخاص “التعھد بحماية أسرھم / اصدقائهم عن طريق تحديد موعد الفحص الطبي، مع هاشتاج #YouCanToday.

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وأضافت” كن على دراية وقم بإجراء الاختبارات، خاصة إذا كان السرطان له أساس في عائلتك. ثق بي، الاكتشاف المبكر ينقذ الأرواح”، مضیفة، “یمكنك أن تحدث فرقً

وفي السياق ذاته، كانت النجمة البالغة من العمر 43ً عاما والتي لم تتوان مطلقً عن التمسك بالصبر والثقة في مواجهة المرض، قد وثقت مرضھا، عن كثب وحیاتھا في أثناء محاربتھا للسرطان.

بسبب جھودھا المستمرة من أجل مكافحة المرض في وقت سابق من أبريل، حلت الممثلة كضيف في العديد من الأحداث، للحديث عن كيف كانت رحلتھا في مومباي، مؤكدة أن السرطان يمكن أن يحدث لأي شخص في المؤتمر الدولي الخامس لزیادة الوعي بشأن السرطان