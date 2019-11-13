كيم كاردشيان تعرض شقيقتها لموقف محرج

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وضعت النجمة والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان شقيقتها الكبرى كورتني، في وموقفت محرج حين قاطعتها على السجادة الحمراء بحفل جوائز “بيبول تشويس” في لوس أنجلوس.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت فيديو من الحفل ظهرت به كريس جينير وكورتني وكيم وكلوي كاردشيان أثناء مقابله مع جوليانا رانكيتش من شبكة تليفزيون “E”، والتي سألتهن عن ازيائهن في الحفل، وبدأت كورتني في الكلام قبل أن تميل كيم أمام المايكروفون وتقاطعها بشكل مفاجئ، وتسبب ذلك أثناء استمرار المقابلة لانسحاب كورتني من المقابلة بعد استشعارها الحرج من موقف شقيقتها.

ويبدو أن الشقيقتان كورتني وكيم، دائما ما كانت علاقتهن متوترة، وفقا لما جاء في ’خر حلقه من برنامجهن الواقعي “keeping up with the kardshians”.

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وكانت كيم، قد قامت بإتهام كورتني بإنها تصنع لنفسها سمعه سيئة، وفي الموسم الحالي من البرنامج قامت كيم باتهامها أنها تسرق ملابسها ووصفتها بأنها مزيفه.

ويعود هذا التوتر بين الشقيقتان، لما شهدته الحلقه الشهيره من البرنامج في ٢٠١١ عندما فقدت كيم اقراط ماسيه في البحر وكانت تبكي عليها وقالت لها كورتني: هناك اشخاص يموتون وانتي تبكين علي اقراط.

والجدير بالذكر أن البرنامج الواقعي لأسرة كيم كاردشيان Keeping Up with The Kardashians حصد جائزة أفضل عرض واقعي ليلة الأحد 10 نوفمبر، في حفل جوائز Choice People’s الذي أقيم في Barker Hangar في سانتا مونيكا.