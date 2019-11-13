جون ترافولتا يرقص مع تمساح بحديقة الحياة البرية فى أستراليا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شارك النجم والممثل الأمريكي جون ترافولتا متابعيه بمجموعة صور وفيديوهات من زيارته لحديقة الحياة البرية فى أستراليا، مع أبنائه.

وظهر النجم العالمي ترافولتا فى أحد الفيديوهات وهو يغني ويرقص مع تمساح صغير بطريقة طريفة، كما كان يسمع لحيوان الكانجرو أحد الأغاني على هاتفه.

وعلى جانب أخر، قررت شركة Paramount إعادة إنتاج فيلم الحركة “Face / Off”، الذى طرح عام 1997، وقام ببطولته كل من جون ترافولتا ونيكولاس كيج، حسبما كشف تقرير موقع ” variety “.

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واستعانت شركة Paramount بالمؤلف أورين أوزيل الذى كتب سيناريو فيلم ” 22 Jump Street” للعمل على سيناريو العمل المعاد إنتاجه، وسيشارك ديفيد بيرموت، المنتج للفيلم الأصلى كـ منتج منفذ للعمل الجديد.

وكان النجم والممثل الأمريكي الشهير جون ترافولتا، قد فاجأ، جمهوره بلوك جديد مع بداية عام 2019، حيث تخلى عن شعره تمامًا وظهر بذقن كثيفة.

ونشر النجم العالمي البالغ من العمر 64 عاما، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” تجمعه بابنته ايلا من زوجته الممثلة الأمريكية كيلي برستون، وهما يرتديان ملابس سهرة، حيث يعد هذا هو أول ظهور علني للنجم العالمي في العام الجديد 2019.

وكانت آخر أعمال جون ترافولتا السينمائية فيلم Gotti والذي حصد لقب أسوأ فيلم في 2018، حيث تخطت إيراداته 100 مليون دولار أمريكي.