دريك يترك المسرح بعد 20 دقيقة بسبب الجماهير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرض المطرب والنجم الكندي دريك، لموقف محرج، ظهر من خلال مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامه بأداء أحد العروض الموسيقية في مهرجان “The Creator” السنوي الثامن لمخيم “Flog Gnaw”.

ورغم أنه يعد أحد أعظم الفنانين الموسيقيين في كل العصور، لكن ذلك لم يجعل من نجم الرّاب العالمي شخصًا محصنًا من تلقى انتقادات الجمهور على المسرح.

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وكان المغني والممثل ورجل الأعمال دريك، قد وصل إلى المسرح في لوس أنجلوس، حيث اعتلاه، وقدم بعض الأغاني، لكن الجمهور بدأ في التذمر لدرجة أنه غادر.

واظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر الإنترنت، المغني الشهير وهو يحث الجمهور على منحه فرصة، ويخاطبهم قائلا: أنا هنا من أجلكم الليلة، إذا كنتم ترغبون في الاستمرار، فسأواصل الليلة، ما الأمر؟.

إلا أن هذه المقاطع نفسها، كشفت أيضًا رد الفعل السلبي من الجمهور على كلام دريك عبر الهتافات وصيحات الاستهجان، مع وجود بعض الأشخاص يصرخون بـ”لا”، ليتخذ دريك قراره على الفور بالمغادرة، بعد مرور 20 دقيقة فقط من صعوده المسرح.