كورتنى كاردشيان تخطف الأنظار فى حفل People's Choice Awards .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت نجمة تليفزيون الواقع، والعارضة الأمريكية الشهيرة كورتني كاردشيان، أن تحصل على نصيب الأسد من الاهتمام و التقاط الصور علي السجادة الحمراء، وذلك خلال حفل E! People’s Choice Awards لعام 2019 و الذي أقيم في سنتا مونيكا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كورتني كاردشيان البالغة من العمر 40 عاما، قد اختارت أن تظهر علي السجادة الحمراء مرتديه “بدله ” مثيرة للغاية، جمعت اللونين الأسود و الفضي، و هي من تصميم دار أزياء Naeem Khan ووصل سعر ” البدلة ” إلى 11270 جنيه استرليني .

وكانت كورتني كاردشيان، حضرت الحفل مع والدتها كريس جينر و شقيقتيها كيم و كلو كاردشيان وذلك كون العائلة نالت جائزة أفضل برنامج تليفزيون واقع بـ keeping up with the kardashians.

وكانت كورتني كاردشيان، البالغة من العمر 40 عامًا، قد قررت مؤخرا، الانسحاب من مسلسل عائلتها الشهير بعد 12 عامًا من بدايته، وذلك ووفقًا لما نشرته جريدة الديلي ميل البريطانية.

وبالرغم من أن لسيدات عائلة كاردشيان الكثير من الأعمال فيما يتعلق بجمال المرأة، كما يشتهرن أيضًا بعلاماتهن للمكياج وغيره، إلا أن انطلاقتهن الحقيقية في عالم الشّهرة كانت بفضل مسلسلهن الواقعي الشهير “Keeping Up With The Kardashians”.

ومنذ بدايته في عام 2007 وحتى الآن، ما يزال البرنامج مستمرًا ويقدم لمحبيه نظرة عن كثب لحياة أحد أشهر العائلات في العالم، ولكن يبدو أن المسلسل سيستكمل مواسمه بـ 4 شقيقات بدلًا من 5 كما اعتدنا.