شاهد بورجو بيريجيك في زيارة للطبيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية بورجو بيريجيك في أحدث ظهور لها، عند خروجها من عيادة طبيب في منطقة نيشانتاشي.

بورجو ظهرت بـ«لوك» أسود رياضي بسيط، بينما بدت على طبيعتها بدون ماكياج، واستبدلته بابتسامة ساحرة اشرقت ملامحها، وقد سألها الصحفيون عن سبب زيارتها للطبيب، وعما إذا آلمها شيئاً ما، فردت الفنانة الشابة مطمئنة الجميع بأنها على خير ما يرام، وقالت: «لا يوجد شئ مهم، فقط اخضع لبعض الفحوصات الروتينية».

وعلى المستوى الفني، سألها أحد الصحفين عما إذا كانت تجهز لعمل جديد، فأجابت: «مسلسلن أنتهى منذ فترة قصيرة، يوجد أعمال جميلة طبعا، لكن لأرتاح قليلا».

Advertisements

يُذكر أن بورجو بيريجيك عُرض لها مؤخراً مسلسل «الغراب» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي باريش أردوتش، وذلك على مدى موسمين.

بورجو بيريجيك من مواليد 1989 في مدينة أنطاليا، بدأت حياتها الفنية عام 2007 من خلال مشاركتها في مسلسل «مفتول العضلات»، ثم شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها «حريم السلطان» عام 2011، كما تألقت عام 2014 ببطولة مسلسل «مسألة شرف»، أمام النجم التركي كرم بورسين، كما تضاعفت شهرتها وجماهيريتها بنجاحها في مسلسل «أغنية الحياة».

على الجانب الشخصي، احتفلت بورجو بيريجيك بزفافها يناير 2016، على الفنان إمره ياتكين في أحد افخم فنادق تركيا.