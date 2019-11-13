زوجة رامي جمال تدعمه برسالة بعد إعلان إصابته بالبهاق

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
صدم المطرب والملحن المصري رامي جمال جمهوره وأصدقائه بإعلان إصابته بمرض جلدي منذ عام، وهو مرض “البهاق”، وأشار إلى أنه يفكر في الاعتزال حتى لا يتعرض للتنمر بسبب تغير شكل جلده.
زوجة رامي جمال، والتي تدعى “ناريمان” عبرت عن دعمها له، وعدم تخليها عنه في هذا الموقف الصعب، من خلال رسالة حب وجهتها له.
زوجة الفنان المصري قالت في رسالتها له، في لقائها ببرنامج “عرب وود”: “عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن ربنا يرزقني بزوج زيه وربنا يخليه ليا”.
وكان رامي جمال قد أعلن كواليس اكتشاف إصابته ومدى معاناته في منشور كتب فيه: «الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وقدرني على الصبر.. من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة».
وتابع: «أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها، لدرجة خلت ناس تقولي شوف بيزنس تاني اعمله عشان الناس مش هتقبلك كدة، وفكرت في كلامهم بصراحة، لقيت إن عندي حلين».
وأضاف:«يا فعلا شكرا لحد كدة على الشغلانة دي رغم حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا إما مش هداريه تاني وتقبلوني بيه وترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة إن شكله غريب، والحمد لله على نعمة الأهل لأنهم الوحيدون اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو».
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