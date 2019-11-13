نشوى مصطفى تحير جمهورها بصورة قديمة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة المصرية نشوى مصطفى صندوق ذكرياتها وشاركت جمهورها في صورة قديمة لها تجمعها بزملائها الفنانين.

نشوى علقت على الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «لقيت الصورة دي بقالها سنين كتير لو شطار تقولوا مين دول.. مسابقة».

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الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات من قبل جمهورها على الصورة، حيث تعرف الجمهور على الفنان أحمد سلامة بسهولة، ولكنهم اختلفوا حول هوية الفنانة فالبعض قال إنها الفنانة رانيا يوسف، والبعض الآخر قال إنها الفنانة فريدة سيف النصر.

يشار إلى أن آخر أعمال نشوى مصطفى كان عرضها المسرحي “سيلفي مع الموت” الذي نال استحسان ‏الجمهور وحضره عدد كبير من الفنانين، وتسلمت عنه درع مهرجان الفجيرة الدولي بالإمارات العربية ‏المتحدة.

الفنانة المصرية احتفلت مؤخرا بحفل زفاف نجلها، وقدمت خلال حفل الزفاف أغنية حققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

نشوى تنتظر عرض برنامجها «أمي ولا مراتي»، والذي من المقرر أن يتم عرضه على قناة دي إم سي.