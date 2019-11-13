حفل عيد ميلاد مفاجئ لسوسن بدر في كواليس مسلسلها الجديد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئت الفنانة المصرية سوسن بدر بحفل عيد ميلاد مميز أقامه لها صناع عمل مسلسلها الجديد “بخط الإيد”، في الكواليس.

الفنانة المصرية كانت تنشغل بمكالمة هاتفية مع ابنتها، حين دخل عليها عدد كبير من أبطال العمل حاملين قالب تورتة صغير، ويغنون لها أغاني عيد الميلاد، وكان من بينهم الفنان أحمد رزق، والمخرجة شيرين عادل.

سوسن عبرت عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة أكدت أنها لم تكن تتذكر أنه يوم ميلادها، بقولها: “مش النهاردة طلع عيد ميلادي وأنا ناسية في التصوير، بس زمايلي عملولي مفاجأة تجنن، كل سنة واحنا كلنا طيبين”.

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مسلسل “بخط الإيد” من بطولة أحمد رزق، يسرا اللوزي، إيمان العاصي، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل، ومن المقرر أن يكون عدد حلقاته 45 حلقة.‏

وكانت الفنانة المصرية سوسن بدر قد أعلنت مؤخرا تعافيها بشكل كامل من وعكتها الصحية التي ألمت بها، وخضعت على إثرها لجراحة في قدمها.

سوسن كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»: «وتاني تاني تاني رجعنا للشغل تاني ألف حمد وشكر ليك يارب بروفات مسلسل جديد ادعولنا».