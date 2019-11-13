محمد حماقي يوجه تهنئة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري محمد حماقي تهنئة رومانسية لزوجته نهلة الحاجري احتفالا بعيد ميلادها.

الفنان المصري نشر صورة جمعته بزوجته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهنئها بقوله: “عيد ميلاد سعيد لأروع إنسانة عرفتها في حياتي، رفيقة روحي وحبيبتي وزوجتي ويارب على طول مع بعض”.

وكان الفنان المصري محمد حماقي قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاده في حفل حضرته زوجته نهلة الحاجري وعدد من نجوم الفن.

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وانتشرت عبر مواقع التواصل صور من حفل عيد الميلاد، والذي حضره الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، عمرو يوسف وزوجته السورية كندة علوش.

كما حضر عيد الميلاد المطربة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم، تامر حبيب، أكرم حسني، والشاعر أمير طعيمة.

الفنان محمد حماقي تلقى عدد من التهاني من قبل جمهوره بمناسبة عيد ميلاده، والذي يحل في 4 من شهر نوفمبر، وأكمل الفنان هذا العام 44 عامًا.

محمد حماقي متزوج من نهلة الحاجري، والتي سبق أن انفصل عنها لمدة عامين، ولكن أعلن حماقي عودته لزوجته مؤكدا على حبه لها، وأنجب منها مؤخرا ابنته الوحيدة فاطمة.