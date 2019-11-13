زوجة هادي الجيار تكشف تطورات حالته الصحية بعد الأزمة الأخيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مازال الفنان المصري هادي الجيار يتواجد في المستشفى، حيث تعرض لالتهاب رئوي منذ عدة أيام.

زوجة هادي الجيار أشارت إلى أن زوجها أصيب بفيروس في الرئة، مما سبب له التهاب رئوي، وسيظل في المستشفى لعدة أيام أخرى حتى تتحسن حالته الصحية.

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وقد صرح نقيب الممثلين أشرف زكي أيضا أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار مستقرة، ولكن الأطباء يفضلون تواجده بالستشفى لمتابعة حالته بشكل أفضل.

وانضم الفنان هادى الجيار مؤخرا لأبطال مسلسل “شديد الخطورة”، بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على، حيث يقدم هادى الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى يخرجه حسام على فى أول سابقة من نوعها بالدراما التليفزيونية ذات الحلقات القصيرة أسوة بالمنصات العالمية، إذ إن المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، وهى نوع جديد على الدراما المصرية.

يذكر أن آخر أعمال هادي الجيار كان مسلسل “ولد الغلابة” وهو من بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وصفاء الطوخي ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي ومن إنتاج صادق الصبّاح.